Ein Jahr voller Kunst, Freiheit und Blicke zurück

Demokratische Werte und Personalen

Highlights warten auch in den rund 20 neuen Projekten im kommenden Jahr. Neben der großen Steiermark-Schau im Grazer Schloss Eggenberg, das seinen 400. Geburtstag feiert, und einer Präsentation des berühmten japanischen Pavillons aus Eggenberg bei der Expo in Osaka, wartet viel Spannendes in den einzelnen Häusern. So zeigt die Neue Galerie etwa Personalen von Wolfgang Hollegha und Gerhard Rühm sowie ein gemeinsames Projekt des Künstlers Johannes Zechner und des Literaten Pedro Serrano. Auch den Landeskunstpreisträgern ist wieder eine Schau gewidmet.