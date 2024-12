13 Öko-Listen ziehen nun vereint in den Wahlkampf

In 13 Gemeinden vertreten

Gruppierungen, die im Jänner in 13 Gemeinden kandidieren, sind dem neuen Gemeindevertreterverband bereits beigetreten, die meisten davon im Waldviertel. ÖSI-Listen treten in Eggern, Gmünd, Waldenstein, und Großdietmanns zur Wahl an. Dem Verband angehörige Listen gibt es zudem in Groß-Schönau, Heidenreichstein, Windigsteig, Schrems, Purkersdorf, Oberwaltersdorf, Breitenfurt, Waidhofen an der Ybbs und Baden.