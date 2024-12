Neuer Kalender ganz im Zeichen alter Geschäfte

Kalender für den guten Zweck

Die Kalender sind bereits ausverkauft. Es gibt jedoch gute Neuigkeiten: 100 neue Exemplare sollen am Donnerstag, 19. Dezember, wieder im Bürgerservice der Stadt Lienz in der Liebburg um 15 Euro erhältlich sein. Ein Teil geht an den guten Zweck, wie BM Elisabeth Blanik ergänzt: „Vom Erlös fließen zehn Euro an den Soforthilfesozialfonds der Stadt.“