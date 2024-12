Baseballer sprengt Squären ++ Jubel bei McLaren

McLaren krallt sich nach 26 Jahren Wartezeit wieder einen Titel in der Formel 1, Sturm Graz und die Wiener Austria kapseln sich vom Rest ein wenig ab und Juan Soto erhält einen Mega-Vertrag bei den New York Mets – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 9. Dezember.