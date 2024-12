„Gäste suchen umweltfreundliche Angebote“

Bisher gibt es nur ein Gebiet in Österreich, an dem Heliskiing nicht untersagt ist. Am Arlberg frönen Wintersportler diesem nicht gerade umweltfreundlichen Hobby. Dem könnten die Zuständigen der Behörden bald ein Ende setzen, da der Bescheid bereits abgelaufen ist. Geht es nach den Verantwortlichen der Natur- und Umweltorganisationen, die sich im Dachverband „Haus am Katzenturm“ zusammengeschlossen haben, sollte Heliskiing am Arlberg nicht mehr genehmigt werden.