Pensionistin wirft Bierglas auf Dartsspielerin

Die 63-Jährige besuchte an jenem Abend ihr Stammlokal in Wien-Brigittenau. Als ihr Lebensgefährte begann, mit einer jungen Frau in dem Lokal Darts zu spielen, brannten bei Maria offenbar die Sicherungen durch: „Sie war schwer eifersüchtig, es stellte sich ein Streit zwischen den beiden Frauen ein. Die Angeklagte hat ein Bierglas geworfen und das Opfer damit im Gesicht getroffen“, berichtet die Staatsanwältin am Montag im Saal 207 im Wiener Landesgericht.