Rapid: „Der Glaube an uns ist wieder da“

Rapids Sportchef ist mit der bisherigen Bilanz im Herbst - inklusive der sehr großen Chance auf einen Top-8-Endrang in der Ligaphase der Conference League – „mehr als zufrieden. Wir haben allein in der Wahrnehmung rundherum einen Riesenschritt gemacht. Man merkt, dass der Glaube an uns wieder da ist.“ Grün-Weiß hat in Hütteldorf zu alter Stärke gefunden, kam aber auswärts in acht Matches nur zu einem Dreier. „Die Gegner haben sich anders auf uns eingestellt, standen tiefer. Wir taten uns schwer, Tore zu erzielen“, verweist er auf die nur 20 Treffer in den bisher 16 Liga-Partien.