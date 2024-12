Chelsea gewinnt Derby nach 0:2-Rückstand

West Ham United ist erst am Montag zu Hause gegen die Wolverhampton Wanderers im Einsatz. Es ist die erste Partie des Clubs nach dem bekannt gewordenen Autounfall von Stürmer Michail Antonio. Der 34-Jährige wurde wegen einer Fraktur der unteren Gliedmaßen am Sonntag erfolgreich operiert, wie der Verein bekannt gab. Der Teamstürmer aus Jamaika hat in dieser Saison bisher kein Ligaspiel verpasst.