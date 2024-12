Im Cannabis-Rausch (19) ans Steuer gesetzt

Alko-Unfall in der Stadt Salzburg

Im Rausch unterwegs war auch ein Autofahrer (44) aus Puch, den Beamte in der Nacht zum Sonntag in Oberalm stoppten. Dabei nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der Alko-Tester zeigte 1,1 Promille an. Ebenfalls alkoholisiert mit 0,8 Promille im Blut war ein ukrainischer Lenker (34). Der Autofahrer prallte mit seinem Pkw am Samstag bei der Kreuzung Vogelweiderstraße-Gnigler Straße mit dem Auto eines Salzburgers (57) zusammen. Der Mann wurde leicht verletzt ins Spital gebracht.