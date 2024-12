Was das Jahr 2025 dem Burgenland bringt

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert befasst sich Martina Mohl aus Bad Sauerbrunn mit Astrologie, also der Deutung von Zusammenhängen zwischen astronomischen Ereignissen bzw. Gestirnkonstellationen und dem Wesen von Menschen und Gesellschaften. Unzählige Ausbildungen hat sie seither in diesem Bereich absolviert. Seit 2012 ist sie als selbstständige Astrologin tätig und vertritt das Burgenland zudem im Bundesausschuss der Astrologen und als stellvertretende Obfrau der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer.