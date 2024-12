Diese Jungunternehmerin sagt Hagel den Kampf an

„Manchmal muss man sich einfach etwas trauen“

Golobs Mut, einen außergewöhnlichen Nischenbetrieb mit so jungen Jahren zu übernehmen, wurde deshalb auch gewürdigt: In der Kategorie „Gründerin des Jahres“ erhielt sie den 2. Platz und bekam damit den Woman in Business Award bei der Gala in Wien überreicht: „Ich konnte es bis zu dem Event nicht realisieren. Dort mit so vielen intelligenten und erfolgreichen Frauen sitzen zu dürfen, macht mich schon stolz!“ Die 24-jährige Firmenchefin rät allen jungen Menschen, Chancen zu erkennen und wahrzunehmen: „Manchmal muss man sich einfach etwas trauen im Leben!“