„So ist gegen uns dann kein Kraut gewachsen!“

Premiere gegen Sturm

Ein Faktor für seine wieder gewonnene Form ist auch Trainer René Poms. „Er hat von Anfang an voll auf mich gebaut. Außerdem hat er mir dieses letzte mentale Etwas gegeben, das ich gebraucht habe.“ Egal, was es auch war. Es hat geholfen! Seinen ersten Saisontreffer erzielte er beim 2:5 gegen Sturm in Runde zehn. Und in den letzten drei Spielen erzielte er gar zwei Tore und verbuchte dazu zwei Assists. „Endlich bin ich bei 100 Prozent. Jetzt sieht man, was ich abliefern kann.“