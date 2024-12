Der Neue der 99ers ist im Netz schon der große Hit

Die 2:6-Klatsche der Graz99ers am Freitag gegen Fehervar war nur schwer zu verdauen. Trainer Harry Lange nimmt seine Spiele vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Villach jedenfalls in die Pflicht. Neuzugang Jimmy Oligny wird dabei noch fehlen – von ihm ist aber einiges zu erwarten. Mit der „Krone“ sprach der knallharte Verteidiger über seine starke Familie, alte Verletzungen und alte Bekannte.