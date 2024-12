Kärntner Handel strahlt an den Einkaufswochenenden

Der Weihnachtseinkauf in Kärnten läuft bestens, auch am zweiten Adventsamstag waren die Parkplätze in den Städten schon morgens gut gefüllt. „Am ersten Adventsamstag gab es eine Kundenfrequenz von plus 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Heuer läuft der Weihnachtseinkauf ausgezeichnet. Die City Arkaden machen das größte Geschäft seit 2019“, sagt Geschäftsführer Ernst Hofbauer. Durchschnittlich gibt im Klagenfurter Einkaufscenter jeder Kunde zumindest 112 Euro für den Weihnachtseinkauf aus. In manchen Geschäften ist es sogar das Doppelte. „Die großen Wünsche, die man ein Jahr mit sich trägt, werden jetzt zu Weihnachten erfüllt“, sagt ein Betreiber beim „Krone“-Lokalaugenschein.