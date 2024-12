Eine Jugend zwischen Xbox und Reclam-Heften

Ein Computerspiel kann zu jeder Zeit das garantieren, was die Kunst nur in ihren besten Momenten kann: Immersion in eine andere Welt. So ähnlich zumindest formuliert es Tonio Schachinger in seinem mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Roman „Echtzeitalter“. Darin erzählt er eindrucksvoll vom Teenager Till, der sich mit seinen Klassenkollegen an einem Wiener Elitegymnasium durch den antiquierten Bildungskanon seines sadistischen Klassenvorstands Dolina und sein aufkeimendes (Liebes-)Leben wurstelt. Im Computerspiel „Age of Empires 2“ findet er – vor allem nach dem Tod seines Vaters – eine Art Zuflucht und wird darin sogar zu einem der Besten der Welt.