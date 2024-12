Waldviertel in Österreich am meisten „motorisiert“

Österreichweite Spitzenwerte

Das bestätigt auch Fachmann Michael Schwendinger: „Dort, wo viele Alltagsziele nur mit dem Auto gut erreichbar sind, ist eine hohe Anzahl von Pkw die Folge.“ Unter diesem Gesichtspunkt verwundert es daher auch nicht, die drei Statutarstädte Wiener Neustadt, St. Pölten und Krems den geringsten „Motorisierungsgrad“ je 1000 Einwohner aufweisen. Auch die vierte Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs ist im unteren Drittel dieses Rankings zu finden, ebenso wie die Bezirke Baden und Bruck an der Leitha. Und auch die Regionen Tulln, Korneuburg und Gänserndorf scheinen noch in der Kategorie von knapp 650 Pkw pro 1000 Einwohner auf. Die Waldviertler Bezirke Gmünd, Horn, Zwettl und Waidhofen an der Thaya weisen indes deutlich mehr als 700 Autos pro 1000 Bürger auf – da sind auch österreichweit die absoluten Spitzenwerte.