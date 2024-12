Heftiges Erdbeben vor Kalifornien: Tsunami-Warnung

Der „San Francisco Chronicle“ berichtete, die Menschen in Nordkalifornien hätten Warnungen auf ihren Smartphones erhalten. Darin seien sie aufgefordert worden, sofort höheres Gelände aufzusuchen. „Eine Reihe von starken Wellen und starken Strömungen kann die Küsten in Ihrer Nähe treffen“, hieß es dem Bericht zufolge in der Warnmeldung. „Sie sind in Gefahr. Entfernen Sie sich von den Küstengewässern.“