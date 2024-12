Salzburg blickt nach Miami ++ Leclerc-Doppelpack

Salzburg ballert sich aus der Ligakrise und wartet gespannt auf die Gegner bei der Klub-Weltmeisterschaft, Maria Gstöttner wird eine ganz besondere Ehre zuteil und Ferrari geht am zum Saisonabschluss mit den Leclerc-Brüdern an den Start – das und noch mehr gibt es in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 5. Dezember.