Finale: Strahlende Sieger, aber schwache TV-Quoten

Wie habt ihr euch über den Bewerb hindurch verändert oder gesteigert? Und wie war das Auskommen mit den anderen? Haben sich da auch Freundschaften gebildet?

Seebauer: Über die Zeit habe ich viel über meinen eigenen Stil gelernt und gleichzeitig versucht, die Kritik der Jury zu berücksichtigen und deren Feedback anzunehmen. Und ja, die anderen Bewerber waren ein Wahnsinn – einige davon sind jetzt richtig gute Freunde geworden. Es war toll, sich gegenseitig zu pushen und zu unterstützen.

Mizera: Am schwersten war es, mich in jeder Runde zu verbessern und jedes Mal ein besseres Ergebnis zu zeigen. Aber ich denke, genau das ist wichtig: zu zeigen, wie ein Profi sich an neue Bedingungen anpasst und wächst. Das Casting hat mir gezeigt, dass alles möglich ist, wenn man an sich selbst glaubt. Ich bin stärker und selbstbewusster geworden und habe gelernt, wie wichtig Teamarbeit ist. Hinter dem, was man im Fernsehen sieht, steckt viel Arbeit von einem großartigen Team. Ich bin dankbar, so viele talentierte und kreative Menschen kennengelernt zu haben.