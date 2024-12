Bayerns Thomas Müller verrät sein Schlafgeheimnis

Der Weltmeister von 2014 schickt seinen Fans regelmäßig einen Newsletter, in dem er Einblicke in seine Fußballwelt gibt. In der neuesten E-Mail verrät Müller seine Schlafgewohnheiten. „Was mir in Sachen Gesundheit und Leistungsbereitschaft auf dem Platz elementar hilft? Ganz klar - guter Schlaf. Darauf schwöre ich“, schrieb Müller seinen Newsletter-Abonnenten und fügte hinzu: „Für mich persönlich sind ca. acht Stunden die perfekte Dosis. Aber Achtung: Zeit im Bett ist nicht gleich Schlafzeit. Da muss man schon genauer hinschauen.“