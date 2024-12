„Ein gewaltiger Rückschlag für den Frauen-Fußball“

Österreich und Play-offs – das klappt nicht! Nach dem 0:1 in Schottland am Weg zur WM 2023 wurde nun auch die EM 2025 verpasst. Gegen Polen, das man in der Qualigruppe noch zweimal 3:1 besiegt hatte, gab‘s zwei 0:1-Pleiten. Und so nicht das dritte EURO-Ticket in Folge. „Es hat von der Qualität her nicht genügt“, fand Teamchefin Irene Fuhrmann, die überzeugt ist, dass das Potenzial „normal für das Turnier, also die besten 16 Teams Europas, reicht.“ Kein Tor in zwei Duellen gegen den FIFA-32. – das ist jedoch bedenklich.