Geschmalzenes Urteil für einen Thunfisch-Dieb (39)

Vorfolgungsjagd dauerte 25 Minuten

Wer das Areal am Outlet Center kennt: Es geht vorbei am Kino, an der Jet-Tankstelle, schließlich über Wassergräben in unwegsames Gelände. Um schneller Richtung Bahnhof hetzen zu können, entledigt sich der Dieb der 50 Thunfischdosen. Der Verfolger ist in ständigem Kontakt mit der Chefin und gibt die Standorte durch. Die verständigt die Polizei, nach 25 Minuten ist die Verfolgungsjagd zu Ende.