Yoga an Klippe: Welle riss Urlauberin in den Tod

Das unberechenbare Monsunwetter hatte bereits zuvor Jetski-Betreiber dazu veranlasst, ihre Fahrzeuge vom Strand zu entfernen. Der Leiter des Samui Rescue Center Chaiyaporn Subprasert betonte die Existenz von Warnsystemen an allen Stränden der Insel und mahnte Touristen zur Vorsicht, besonders in Hochrisikogebieten. „Obwohl es sich bei dem Vorfallort nicht um ein Badegebiet, sondern um einen Aussichtspunkt handelt, könnte das Opfer von der unerwarteten Wellenflut überrascht worden sein“, so Chaiyaporn Subprasert.