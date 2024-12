Eine Eishockeylegende mit zwei Herzen in der Brust

Die CHL hat leider einen anderen Stellenwert. Bei den heimischen Fans – die trotzdem wieder für tolle Stimmung sorgten – sowie bei der sonst so großartigen Anhängerschaft der Skandinavier. Wer sich diesen hochkarätigen Treff nicht entgehen ließ, ist Greger Artursson. „Es ist schön wieder mal hier zu sein“, freute sich die Vereinsikone, die in den ersten vier Bullenjahren am Eis im Volksgarten wirkte. Aber auch zum Kultklub aus Karlstad hat er eine enge Bindung: „Ich bin dort aufgewachsen.“ Zudem trug er über 13 Jahre das FBK-Trikot und war nach seiner aktiven Karriere weiter im Verein tätig. In der Brust der Legende schlugen an diesem Abend also zwei Herzen.