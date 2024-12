Lenker unaufmerksam, Zillertalbahn rammte Pkw

Um 14.15 Uhr lenkte der 43-jährige belgische Lenker seinen Pkw in Zell am Ziller von der Zeller Straße kommend in Richtung Gemeindestraße, überquerte den Bahnübergang auf Höhe Unterdorf und übersah dabei den in Richtung Mayrhofen fahrenden Zug der Zillertalbahn.