Noch nie soviel Polizei: Nachwuchs angelobt

Noch nie so viele Polizeibeamte in Salzburg

Der Personalstand in Salzburg liegt derzeit bei rund 2200 Mitarbeitern. „So viele waren es noch nie“, begrüßt Polizeidirektor Rausch die Zuwächse. In zehn Jahren kamen 563 Kräfte hinzu. Die neuen Schüler sind da noch gar nicht mitgerechnet.