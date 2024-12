30.000 Fans rocken beim Saisonstart die Planai

Der Doppelpack von Robbie Williams im Vorjahr katapultierte das Ski-Opening in Schladming in eine neue Liga. Heuer läuten gleich drei Weltstars die neue Saison in der Vier-Berge-Skischaukel ein. Los geht’s am Freitag mit Bryan Adams, ihm folgt am Samstag Sting, ehe Simply Red am Sonntag auf der Bühne steht.