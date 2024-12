Bei Adventkranzweihe: Pfarrer zuckte völlig aus

Es hätte eine besinnliche Feier werden sollen – doch sie endete mit einem Rettungseinsatz und großer Bestürzung: Wie die Diözese Graz-Seckau der „Krone“ bestätigt, kam es Samstagabend in der Pfarrkirche Fischbach zu turbulenten Szenen. Der junge Pfarrer verlor gleich zu Beginn der Messe, an der zahlreiche Gläubige teilnahmen, völlig die Nerven. Er rastete aus, schrie herum, randalierte im Altarraum. Die schockierten Kirchgänger, die sich Beschimpfungen gefallen lassen mussten, versuchten den Priester zu beruhigen – was ihnen allerdings nicht gelang. Das Rote Kreuz musste ausrücken und den Geistlichen, der bereits seit längerer Zeit unter gesundheitlichen Problemen leidet, ins Krankenhaus bringen.