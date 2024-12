Stars zum Anfassen: Als VIPs zur „Winter-Musi“

„Wenn die Musi spielt“ in Bad Kleinkirchheim, dann steppt in den malerischen, verschneiten Nockbergen auf 1.500 Meter Seehöhe traditionell zwei Tage lange der Bär! Auch in diesem Winter wird den Besuchern von den heimischen Schlager- und Volksmusikstars am 17. und 18. Jänner so richtig eingeheizt! Und auch wenn die Liste der auftretenden Künstler noch nicht vollständig ist – allein die bereits bekannten Fixstarter versprechen Partystimmung und Unterhaltung pur.