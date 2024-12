Regensburg gegen Stuttgart ab 18 Uhr LIVE

Die Favoritenrolle ist bei diesem Duell klar geregelt: Regensburg liegt in der zweiten Liga mit nur acht Punkten aus 14 Spielen am Tabellenende, mit Stuttgart ist ein Champions-League-Teilnehmer zu Gast, der heuer zwar nicht an die Topform des Vorjahres anknüpfen kann, dennoch haushoher Favorit ist.