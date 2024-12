Winterflugplan steuert Ziele am Mittelmeer an

Der Salzburger Flughafen hat im heurigen Winter neue, attraktive Ziele in seinen Winterflugplan aufgenommen. Auf dem Mittelmeerraum liegt mit den neuen Destinationen Neapel, Barcelona und Madrid ein Schwerpunkt. Easyjet steuert zweimal wöchentlich die drittgrößte Stadt Italiens, Neapel, an. Im Jänner und Februar fliegt die gleiche Fluglinie jeweils am Samstag nach Barcelona. Die spanische Fluglinie Iberia fliegt jeden Mittwoch und Samstag in die spanische Hauptstadt Madrid.