Träume vom besseren Leben von Krebstod zerstört

Schockdiagnose im Jahr 2021

Doch die Beschwerden wurden schlimmer, 2021 dann die Schockdiagnose: Die Vierfach-Mama war an einer aggressiven Form von Brustkrebs erkrankt. Es folgten zahllose Untersuchungen, Chemotherapien und 3,5 Jahre voller Hoffen und Bangen. Bis zum September dieses Jahres: Kurz nach ihrem 39. Geburtstag verschlechterte sich der Zustand Zahedehs rapide, sie musste häufig ins Spital, lag zuletzt auf der Palliativstation. Dort verlor sie am 7. November den Kampf gegen den Krebs. „Ich war bei ihr, habe sie noch umarmt, dann ist sie gestorben“, erzählt der 49-Jährige. Mit ihm leiden auch die Kinder Zarah (17), Mohammad (13) und Helia (7). Der kleine Rasoul (4) will noch nicht wahrhaben, dass die Mama nie mehr heimkommt.