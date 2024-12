30 Jahre Tiroler Christbäume mit bester Qualität

32.000 Bäume werden für Tiroler Kunden geerntet

Heuer feiern die „Tiroler Christbaumproduzenten“ das 30-Jahr-Jubiläum ihrer Vereinigung. 32.000 Bäume werden jedes Jahr in den heimischen Kulturen mit insgesamt rund 48 Hektar geerntet. Vieles spricht für einen Tiroler Baum: Die kurzen Transportwege garantieren nicht nur Frische, sondern machen die Bäume auch zu umweltfreundlichen Begleitern für die Weihnachtszeit. Zum Klimaschutz tragen sie bereits im Wachstum bei. Ein Hektar Christbaumkultur bindet in zehn Jahren bis zu 140 Tonnen Kohlendioxid und erzeugt bis zu 100 Tonnen Sauerstoff. Zehn Jahre Pflege stecken in einem stattlichen Baum von 1,80 Metern Größe.