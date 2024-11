„Angst, nicht gemeinsam Weihnachten zu feiern“

Ein Elternteil wandte sich an die „Krone“, um alles ans Licht zu bringen. Bedenkliche Details liefern nun weitere „Krone“-Informanten: „Seit dem Vorfall suchen viele Eltern psychologische Hilfe auf. Täglich, wenn ihre Kinder in die Schule gehen, verabschieden sie sie unter Tränen. Sie ringen mit sich und überlegen, ob sie ihre Kinder überhaupt noch vor den Ferien in die Schule schicken sollen – aus Angst, dass sie nicht mehr gemeinsam Weihnachten feiern können. Denn niemand könne garantieren, dass der 13-Jährige nicht doch noch seine Drohung in die Realität umsetzt.“