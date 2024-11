„Kinder schreien um Hilfe – Täter und Opfer“

Doch dem nicht genug: Er berichtet auch von Drogenzettel, die in der Schule die Runde machen würden. „Die Schüler können ankreuzen, welche illegalen Substanzen sie kaufen möchten.“ Und es gäbe immer wieder Mutproben, im Zuge derer „Mitschüler dazu angestiftet werden, im Supermarkt zu klauen“. Auch habe es einen Lehrer gegeben, „der Fotos von sich an Schüler geschickt hat“. Die Kinder „saugen sich das alles nicht einfach so aus den Fingern“, ist der Informant überzeugt.