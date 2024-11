Schüler kündigte Tat an: „Werde euch umbringen!“

„Keine Absicht hinter als Spaß gemeinten Äußerungen“

Der „Krone“ liegt dieses E-Mail vor, darin heißt es: „Der Schüler kündigte gestern in der großen Pause und am Nachmittag beim Turnunterricht mehreren Mitschülern für heute ein Schussattentat in der Schule an. Die Nachforschungen der Polizei in der Wohnung und am Handy des Schülers ergaben keine konkreten Hinweise.“