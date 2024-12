Neues Hilfspaket: 12 Millionen Euro als Gutscheine

Auch ein neues Hilfspaket in Höhe von zwölf Millionen Euro wurde geschnürt. Dieses Paket, das über Energiegutscheine abgewickelt wird, richtet sich gezielt an Menschen in Not. Die Energiegutscheine werden in Zusammenarbeit mit sozialen Organisationen wie Caritas, Rotes Kreuz und Obdach Wien direkt an Betroffene verteilt. Sie dienen zur Reduktion von offenen Rechnungen oder zur Begleichung laufender Kosten – unbürokratisch und zielgerichtet.