Admira lässt gegen Horn Federn, Lafnitz Letzter

Rote Laterne für Lafnitz

Horn war der einzige Klub aus dem Trio am Tabellenende, der punktete, und gab die Rote Laterne an den SV Lafnitz ab. Die Steirer verloren in St. Pölten mit 0:3 (0:0). Leer ging auch SV Stripfing aus. Einen Monat nach der Cup-Sensation gegen das Einser-Team von Rapid unterlagen die Stripfinger dem Zweier-Team aus Hütteldorf mit 2:3 (1:2). Nach dem frühen 1:0 der Gastgeber durch Luca Pazourek (11.) drehten Dominic Vincze per Kopf (25.) und Tobias Hedl per Fersler (32.) noch vor der Pause die Partie. Jovan Zivkovic erhöhte auf 3:1 (69.), Stripfing gelang durch Simon Furtlehner (78.) nur noch der Anschlusstreffer.