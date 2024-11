Bludenz-Bürgermeister im Visier der Justiz

Hat Tschann die Behörden belogen?

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Vorarlberger Stadtchef zudem vor, in schriftlichen Stellungnahmen an den Landesvolksanwalt und die Bezirkshauptmannschaft Bludenz „wahrheitswidrig Tatsachen fälschlich beurkundet“ zu haben. Ein Schöffengericht muss nun entscheiden, ob dem tatsächlich so war. Im Falle einer Verurteilung drohen Tschann im schlimmsten Fall bis zu fünf Jahre Haft.