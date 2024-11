„Frau Holle sorgt noch für die nötige Kosmetik“

Klassiker gehen am Besten

Am besten gehen Kaspressknödelsuppe, Käsekrainer, Berner Würstel und Germknödel. Die Suppe kostet 5,90 Euro, die Berner liegen bei 13,90 und der Germknödel bei 9,90. Die Halbe Bier steht mit 5,40 Euro auf der Karte. „Das Team ist bereit, aber wir fangen zu Beginn mit nur acht Personen im Service an. In der Hauptsaison sind es dann doppelt so viele. Wir richten täglich bis zu 800 Essen an. Ab Mittwoch geht’s durch bis Anfang April. Bei mir arbeitet die ganze Familie mit. Mein großer Sohn hilft auch schon brav mit. Und mein Papa sowieso.“ Genauso wie Bruder Wolfgang – der stellt gerade Tische und Sessel auf. Bis Mittwoch sollte alles fertig sein. Denn nur die Bärenhütte startet schon heute in die Saison.