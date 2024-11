Hörl verhandelt in Wien, LR Gerber schreibt Brief

Wichtige Tourismus-Themen werden in Wien verhandelt, aber der für Tourismus zuständige Landesrat Mario Gerber sitzt im Landhaus in Innsbruck und schaut aus der Ferne zu. Arbeitslandesrätin Astrid Mair hingegen darf in Wien mitmischen, obwohl Tourismus in Tirol mindestens einen ebenso hohen Stellenwert besitzt wie Arbeitsmarkt.