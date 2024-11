Start-up Notarity schon in über 100 Ländern tätig

Der Rechtsstreit bremst die junge Firma hierzulande, daher liegt der Fokus verstärkt im Ausland. „Aktuell haben wir schon Kunden aus über 100 Staaten“, so Schuster. Monatlich sind es gut 4000 Online-Beglaubigungen und -Notariatsakte (via Video-Anruf und digitaler Signatur), die dank der Notarity-Software Notare und Klienten via PC verbinden. Damit will man heuer erstmals die Millionen-Euro-Umsatzgrenze überspringen.