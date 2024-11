„Dieses Jahr war ein Turbo für meine Karriere“

Sorgenfalten ob der Personalsituation in der Defensive hat er jedenfalls keine. Michael Lang musste am Donnerstag das Training abbrechen. „Ich bin guter Dinge, dass er Samstag spielen kann.“ Fix fehlen wird neben den gesperrten Verteidigern Milos Jovicic und Benjamin Rosenberger auch Lukas Graf, der sich beim Spiel in Linz verletzt hat. „Solche Situationen gibt es im Fußball immer wieder, darum hat man ja auch so einen großen Kader. Sonst bräuchte man eh nur elf Spieler. Deswegen sehe ich das ganz entspannt. Nun bekommen andere Spieler ihre Chance und können sich beweisen.“