Influencerin schmuggelte 40 Kilogramm Cannabis

Olga Bednarska betört auf Instagram 1120.000 Follower mit Reisefotos, der Darstellung ihres Luxuslebens und natürlich auch mit sexy Posen in knapper Kleidung. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Um sich ihr Leben in Gucci, Prada & Co. weiterhin finanzieren zu können und ihre Schulden loszuwerden, wurde Olga zur Cannabis-Schmugglerin.