Osttiroler Freiwilligen-Taxis gefragt wie noch nie

Nachbargemeinden zeigen es seit Jahrzehnten vor

Ähnliche Modelle gibt es vor allem rund um Matrei bereits seit Jahren: In Virgen fährt seit 2005 das „Virger Mobil“. 26 Ehrenamtliche legten weit mehr als 300.000 Kilometer zurück. Vor zehn Jahren stieg man auf ein E-Auto um. Auch die drei Gemeinden im Defereggental setzen seit 14 Jahren auf den Rufbus „DefMobil“. Auch in Kals am Großglockner fahren unter der Woche Freiwillige in der Gemeinde, um Personen etwa zu Arztterminen oder Anschlussbussen zu bringen.