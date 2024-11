„Vaiana 2“: Ein magisches Abenteuer auf hoher See

Unter diesen Vorzeichen setzt die Fortsetzung des Oscar-nominierten Animationsmusicals aus dem Jahr 2016 erneut Segel und weiß uns schnell mit exotischem Flair und visuellem Ideenreichtum zu fesseln. So wird Nalo in Gestalt eines Sturms zum gefährlichen Gegner. Und wenn Vaiana dem Geist ihrer verstorbenen Großmutter Tula in Form eines riesenhaften Walhais begegnet, stellt sich Jules Verne’sche Tiefseemagie ein.