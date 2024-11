Säure-Einbrecher ++ Ehekurse für 13-Jährige

Eine Einbrecherbande versetzt Wien aktuell in Aufruhr: Die Täter setzen hochgiftige Salpetersäure ein, um in Wohnungen einzudringen. Und: In Mannheim wirbt ein Flyer dafür, muslimische Mädchen gezielt auf die Ehe vorzubereiten. Das sind unter anderem die News am 26. November, mit Moderatorin Stefana Madjarov.