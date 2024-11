Pioneers wissen, was sie bei den Bullen erwartet

Gewarnt vor Bullen-Überzahl

Heute (19.15) geht es zum regierenden Meister Salzburg – alles andere als eine leichte Aufgabe. In den bisherigen neun Duellen gab es erst zwei Siege für die Feldkircher. „Sie spielen sehr diszipliniert in ihrem Game-Plan“, weiß Passolt. „Da lassen sie sich kaum davon abbringen. Heißt: Wir müssen sie in ihrem Spiel bezwingen.“ Und Strafen vermeiden. Denn im Powerplay ist kein Team effizienter als die Eisbullen – in 47 Überzahlsituation landeten die Salzburger bereits 16 Treffer.