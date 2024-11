Quereinsteiger tritt als Bürgermeister-Kandidat an

Mit einer Überraschung startet die Volkspartei in Furth bei Göttweig im Bezirk Krems in den Gemeinderatswahlkampf. Denn nach mehr als 11 Jahren an der Spitze will sich Bürgermeisterin Gudrun Berger aus der Ortspolitik zurückziehen: „Es ist Zeit für einen Lebensabschnitt und neue berufliche Herausforderungen.“