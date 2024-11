„Mailüfterl“ gehört nun endlich wieder Wien

So besteht das „Mailüfterl“ aus unter anderem 3000 Transistoren, 20 Kilometer Schaltdraht circa 100.000 Lötstellen – alles wurde per Hand verbaut. „Die Leistung von 400 Watt ist aus heutiger Sicht geradezu nachhaltig. Der Speicher betrug 2400 Bit, in der Gegenwart unvorstellbar“, erklärt Otmar Moritsch vom Technischen Museum Wien (TMW). In der damaligen Zeit bedeutete das „Mailüfterl“ jedoch einen „Quantensprung in der Computergeschichte“, wie Marco Porak, Generaldirektor von IBM Österreich, betonte, als er den Rechner offiziell an das Technische Museum und damit in den Besitz des Staates übergab.